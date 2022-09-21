وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز عمل المناخ الدولى على شتى الأصعدة .. فيديو

كتب: أحمد جمعة

شارك سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، يوم الأربعاء، في منتدى بلومبرج حول عمل المناخ والذي تنظمه مؤسسة بلومبرج الخيرية بالتزامن مع أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن المنتدى شهد مشاركة عدد من كبار المسئولين المعنيين بعمل المناخ في مختلف الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسهم "مايكل بلومبرج" مؤسس مؤسسة بلومبرج الخيرية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحلول والطموحات المناخية، و"سايمون ستيل" السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وقد استعرض وزير الخارجية رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر حول سبل تعزيز عمل المناخ الدولي، أخذاً في الاعتبار التحديات الدولية القائمة ارتباطاً بالتطورات الجيوسياسية الحالية والتي ألقت بظلالها على جهود تنفيذ تعهدات المناخ وخفض الانبعاثات، معرباً عن تتطلع الرئاسة المصرية لـ COP27 إلى أن يبني المؤتمر على ما تحقق من زخم خلال دوراته السابقة، وأن يمثل محطة هامة على صعيد تنفيذ تعهدات المناخ وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف في مفاوضات المناخ.

كما أبرز وزير الخارجية رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر بضرورة استناد جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر على آخر ما توصلت إليه التقارير العلمية حول تغير المناخ، وتحقيق الانتقال العادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة على نحو يراعي الشواغل الاقتصادية للدول النامية، ومنها الدول الإفريقية، التي تعد الأقل اسهاماً في الانبعاثات.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته مبرزاً تأكيد الوزير شكري على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس على الأرض، وكذا أهمية تعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، خاصةً فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ.