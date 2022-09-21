اليوم السابع
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هبوط مؤشرات البورصة بختام جلسة الأربعاء.. ورأس المال يفقد 1.4 مليار جنيه

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:53 م
هبوط مؤشرات البورصة بختام جلسة الأربعاء.. ورأس المال يفقد 1.4 مليار جنيه البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، بضغوط مبيعات محلية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 686.821 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 9955 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1895 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 12241 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 4026 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة.

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