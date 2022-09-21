نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق مشروع نادى القادة لتأهيل الشباب لسوق العمل

الاسكندرية جاكلين منير

أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى مشروع "نادى قادة المهندسين Engineers Leaders Club" فى نسخته الأولى وهو مشروع يهدف إلى إعداد شباب المهندسين لسوق العمل عن طريق بناء المهارات الخاصة بكيفية بناء وتطوير المسار المهنى.

كما يهدف المشروع إلى بناء الكوادر القيادية والمهارية لهم وكيفية تحديد الأهداف والعمل الجماعي وبناء الفرق وكيفية بناء الملف الشخصي والعمل على تحسين الصمود والسلوك النفسى.

ويتكون المشروع من ثلاث مراحل منها المرحلة الأولى وهى مرحلة التأهيل وتتكون من ورش عمل، كيفية بناء المسار المهني و بناء الجدارات القيادية و بناء الصمود النفسي، بينما المرحلة الثانية "مشروع التخرج" والمرحلة الثالثة إطلاق الدفعة الأولى، وهى إطلاق الدفعة الاولي من نادي قادة المهندسين ومتابعة مشاريعهم وما تم إنجازه للمتدربين والمساعدة في تطبيق ما تم التدريب عليه بشكل فعلي ومتابعة أهدافهم التطويرية وذلك من خلال لقاءات شهرية من خلال المحاضرين ثم يتم اطلاق دفعة جديدة من المشروع.