اليوم السابع
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نقابة الأطباء تنعى طبيبة شابة توفيت إثر حادث سير

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 01:31 م
نقابة الأطباء تنعى طبيبة شابة توفيت إثر حادث سير الطبيبة منى محمد جاد
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء ببالغ الأسى، أخصائية النساء والتوليد بالإسكندرية منى محمد جاد، والتي توفاها الله إثر حادث سير، ودعت الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويتقبلها عنده من الشهداء والصديقين.
 
وكانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، أمس ببالغ الأسى الطبيب الشاب محمود عبد القوي مدرس مساعد الحالات الحرجة بكلية الطب جامعة المنوفية، ودعت الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله من الشهداء والصديقين.
 
كما نعت نقابة أطباء مصر ببالغ الأسى الطبيب الشاب الدكتور عاصم عبد اللطيف عبد المولى، استشاري التخدير والعناية المركزة بمحافظة الجيزة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يتقبله من الشهداء والصديقين.
 
نقابه الاطباء
 
 

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