نائب رئيس جامعة الأزهر: سلبية تحليل المخدرات شرط السكن بالمدينة الجامعية

كتب لؤى على

كشف الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الطلاب والتعليم، أنه سيتم إعلان تنسيق الطلاب قبيل بدء العام الدراسى مع تسكين جميع سنوات النقل بالمدينة الجامعية، مضيفا أن الطلاب المستجدين سوف يتم الإعلان عن موعد تقديمهم خلال أيام.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع الطالبات سيسكنّ بالمدينة الجامعية فيما يخص فرق النقل، مشيرا إلى أن الكشف الطبي لجميع الطلاب يشتمل على تحليل المخدرات كما هو متبع في جميع الجامعات، بالإضافة إلى أخذ عينات عشوائية من الطلاب أثناء سكنهم بالمدينة أيضا، حيث إن سلبية عينة التحليل شرط للسكن.