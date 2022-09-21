مسجد سيدى زوين الأقدم بالمنوفية.. صلى فيه النحاس باشا والرئيس السادات.. صور

المنوفية - محمد فتحى

يعد مسجد "سيدى زوين" بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، من أشهر وأقدم المساجد على مستوى محافظة المنوفية، ولد زوين بمدينة الطائف بأرض الحجاز عام 677 هجرية فى القرن السابع الهجرى بجوار مسجد عبد الله بن عباس ابن عم النبى صلى عليه وسلم وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب وهو ابن سبع سنوات على يد الأمام شمس الدين اللبان، كما درس العلوم الدينية على مذهب الإمام الشافعى، وجاء إلى مصر بسبب اضطهاد حاكم الطائف للمذهب السنى حيث كان الحاكم شيعيًا وقد رحب بمقدمه الشيخ عيسى العيسوى من كبار علماء الدين فى ذلك العصر فى عهد الملك الناصر محمد بن قلاون أحد سلاطنة العصر المملوكى فى عام 1327 ميلادية.

وأكد عماد أبو عدس، المسؤل عن مسجد سيدى زوين بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، أن المسجد مقام على ما يقرب من 750 مترا، وأطلق هذا الاسم نسبة إلى الشيخ محمد زين الدين زوين.

وأضاف عماد أبو عدس أنه فى عام 1327 رأى محمد زين الدين زوين رؤية أن هاتف يدعوه إلى الهجرة إلى مدينة منوف فذهب واستقر بها حتى توفّى ودفن فى مكان مسجده الآن، وتم تجديد المسجد أربعة تجديدات الأول سنة 1171 هجرية الموافق 1756م، والثانى سنة 1804م، والثالث سنة 1904م، والرابع سنة 1963.



مسجد سيدى زوين أقدم وأشهر مسجد فى المنوفية



مسجد سيدى زوين أقدم وأشهر مسجد فى المنوفية



مسجد سيدى زوين أقدم وأشهر مسجد فى المنوفية



مسجد سيدى زوين أقدم وأشهر مسجد فى المنوفية



مسجد سيدى زوين أقدم وأشهر مسجد فى المنوفية



مسجد سيدى زوين أقدم وأشهر مسجد فى المنوفية