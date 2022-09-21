مساعد وزير السياحة: الانتهاء من عملية التحول الرقمى للفنادق السياحية 7 أكتوبر

الأمير نصرى

قال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والأثار للتحول الرقمى، إنه يوجد 34 مشروعا للتحول الرقمى فى إطار تحديث الخدمات المقدمة للسائحين، متابعا: "عقدنا بروتوكول تعاون وخلاله تم مراجعة موقف 3 محاور فى التحول الرقمى منها مبادرة رفع كفاءة الانترنت".

وأضاف الدكتور خالد شريف خلال إتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور: "بدأنا بمشروعات التحول الرقمى بفنادق بشرم الشيخ على مواصفات عالمية، ونحن على وشك الانتهاء منه، وهناك فرق عمل تتابع التنفيذ على أرض الواقع، حيث تم الانتهاء من 47 فندقا والباقى على مراحل ويوم 7 أكتوبر سيتم الإنتهاء من رفع الكفاءة لجميع الفنادق فى إطار التحول الرقمي.

وأوضح أنه تم إبرام مشروعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها الخدمات المميكنة المقدمة لشركات السياحة، ومشروع الجى بى إس والذى يخص رفع مساحى للمواقع الأثرى لحصر التعديات على هذه المواقع.