محافظ القليوبية: 40 مليون جنيه لتطوير شارع أحمد عرابى بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، مشيراً إلى أنه من أهم المحاور المرورية والذي يربط مدينة شبرا الخيمة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائري، وطريق شبرا بنها الحر شمالا بطول يصل حوالى 3 كم تقريبا، حيث تابع أعمال وضع طبقه السن بطول 500 متر وبعرض 15 مترا، في الاتجاه الأيسر للطريق، من تنفيذ هيئة الطرق والكباري كما تم نقل غرفه المحولات الكهربائية بالجزيرة الوسطي بمنتصف الطريق.

ووجه المحافظ، الشركة المنفذة ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال، مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف، مشددا على سرعة إنهاء أعمال الرصف.

ومن الجدير بالذكر أن شارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة يعد من أحد أهم شوارع المدينة وأكثرها سكانًا، وظل الشارع لفترات طويلة يعاني بشكل كبير جدا من العشوائية وعدم التنظيم وسوء التخطيط، والذي رتب عليه وجود العديد من العقارات المتعارضة مع تنظيم الشارع والأكشاك غير المرخصة والاشغالات والجراجات العشوائية والسيارات المتهالكة علاوة على انتشار المخلفات وتهالك شبكات الصرف الصحي.

وفي ضوء خطة المحافظة لتطوير وتنظيم الشارع، فقد تم وضع خطة متكاملة لتنظيم وتطوير الشارع وتحويله لمحور مروري يربط مدينة شبرا الخيمة بالطريق الدائري وشبرا بنها الحر، حيث تم إدراجه ضمن خطة تطوير الطرق المحلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم رصد مبلغ يصل إلى 40 مليون جنيه لتطوير الشارع، وبدأت الشركات بالفعل في تنفيذ أجزاء كبيرة منه، إلا أن العمل يتم بشكل مرحلي نظرا لحيوية الشارع، وفي ذات الإطار تم التعامل مع العقارات المتعارضة في الشارع حيث تم إزالة عقار يتعارض بشكل كلي مع المحور وجاري استكمال التعامل مع باقي العقارات المتعارضة، كما أنه تم إحلال الشبكات المتهالكة للمياه والصرف الصحي بالشارع وتم عمل العديد من حملات الاشغالات وإزالة العديد من الجراجات والأكشاك غير المرخصة وذلك بالتنسيق مع الشركات المنفذة لتمهيد الطريق أمام أعمالها دون إيقاف الحركة تمامًا بالشارع.

جدير بالذكر أن تطوير الشارع يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير مدينة شبرا الخيمة ويتكامل مع مجموعة من المشروعات تتم بالمنطقة ومنها مشروع تغطية الترعة البولاقية وتحويلها لممشى ومنتزه حضاري، بعد أن كانت تعاني من تراكمات المخلفات، ومشروع إحلال وتجديد شبكات المياه ورصف وإنارة 6 شوارع متقاطعة مع شارع أحمد عرابي بمنطقة أم بيومي، وذلك ضمن برنامج البنية التحتية بالمشاركة PIP الممول من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وأضاف "الهجان"، أنه على مدار الشهور الماضية تم التنسيق مع وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري للبدء في تطوير المحور، علاوة على أنه لم يشهد أي تطوير منذ عشرات السنين، الأمر الذى يؤدى إلى سيولة الحركة المرورية وتخفيف الضغط المرورى على الطريق الدائري للمتجه من طريق المرج إلى القاهرة ليسلك ذلك المحور مروراً بمحور روض الفرج إلى مناطق غرب القاهرة وما يليها.

ووجه "الهجان"، الأجهزة التنفيذية باستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري لإزالتها، مشيداً بما قامت به الهيئة من البدء الفوري في إنزال المعدات الخاصة بالتطوير تمهيداً لبدء الأعمال.

كما وجه المحافظ، خلال الجولة رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتجهيز حملة مكبرة لرفع الاشغالات والقمامة بشارع أحمد عرابي، مشددا على ضرورة التواجد الميداني بالشوارع ومتابعة ورديات النظافة للحفاظ على المظهر العام، موجهاً بتوحيد الجهود للتعامل الفوري مع كافة تجمعات القمامة وضبط جميع المركبات والأشخاص الذين يقومون بإلقاء القمامة والمخلفات في الشارع والتحفظ عليهم بعد الانتهاء من رفع تلك التراكمات، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام العمال بارتداء الزي الرسمي لهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

كما تابع المحافظ، أعمال رفع السيارات بمحيط الجزيرة الوسطي بشارع الرشاح بمدينة الخصوص حيث تمكن مجلس مدينة الخصوص وبالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية، وذلك بناء علي تعليمات محافظ القليوبية برفع جميع السيارات بمحيط الجزيرة الوسطي بداية من محور مسطرد وحتى نفق الرشاح بالخصوص أسفل الطريق الدائري.

كما وجه المحافظ برفع الأتربة من جانبي الطريق، وذلك تمهيدا للبدء في أعمال التخطيط ودهان البلدورات وذلك بالتنسيق بين مجلس مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة.

وعلي هامش الجولة، تم ضبط 2 أتوبيس يسير عكس الاتجاه بشارع الرشاح بمدينة الخصوص وأخري سيارة ملاكي تيسير عكس الاتجاه أعلى الطريق شبرا بنها الحر، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وتسبب الحوادث، موجهًا بضرورة التعامل بكل شدة مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.



أعمال تطوير شارع أحمد عرابي



تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة



تطوير طريق الرششاح بالخصوص



جانب من الجولة



ضبط أتوبيس يسير عكس الاتجاه



ضبط سيارات تسير عكس الاتجاه_1