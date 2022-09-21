محافظ الدقهلية يفتتح معرض "أيادى مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية

الدقهلية فريق المحافظات

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، معرض الدقهلية الأول لمبادرة "أيادى مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والمقام فى الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر بحديقة الأسرة أمام حى شرق المنصورة بشارع الجيش، ويقرر مد فترة المعرض لمدة أسبوع بدلا من ثلاث أيام حتى يتسنى للعارضين بيع اكبر قدر ممكن من المنتجات .

رافق المحافظ، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتورة ندى مهران والدكتورة مريم سراج الدين منسقين مبادرة أيادى مصر بوزارة التنمية المحلية.

وأشار مختار إلى أن وزارة التنمية المحلية أطلقت منصة أيادى مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية لدعم أصحاب تلك الحرف ومساعدتهم على بيع تلك المنتجات من أجل توفير مصدر رزق للأسرة المصرية .

وأكد المحافظ أن الهدف من إقامة المعرض تشجيع أصحاب تلك الحرف على زيادة معدل الإنتاج فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المصرية من خلال عقد ورش عملية لتعليم الشباب هذه المهنة العريقة للحفاظ عليها من الانقراض .

وقال مختار إن الحرف اليدوية كنز من كنوز مصر وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور، فهى تعبر عن عادات وتقاليد حرف مصرية قديمة .

كما أكد المحافظ دعمه الكامل لأصحاب تلك الحرف من خلال إقامات معارض بصفة دورية، وتذليل كل العقبات التى تواجههم بالإضافة إلى عرض منتجاتهم يوميا على المنصة الإلكترونية التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية "أيادى مصر".

وقال مختار سعادتى بالغة لما شاهدته اليوم من منتجات يدوية بأيدى مصرية من أبناء الدقهلية وفى المقدمه المرأة المصرية التى ضربت أروع المثل فى العمل بجانب بنائها لأسرتها .

وعلى هامش افتتاح المعرض قام المحافظ ومرافقيه بافتتاح حديقة الأسرة التابعة لحى شرق المنصورة بعد تطويرها لتكون متنفس ترفيهى للمواطنين، وثمن دور القائمين على هذا التطوير ووجه الشكر للعاملين بإدارة الحدائق على هذا الجهد المبذول .

حضر الافتتاح الدكتور عمرو عبدالعاطى رئيس حى شرق المنصورة، دعاء عبداللطيف مدير إدارة التعاون الدولى ومنسق عام مبادرة ايادى مصر بمحافظة الدقهلية، هانم التهامى وأحمد عزت منسقين المبادرة بالمحافظة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأسرة المصرية فى مجال الصناعات اليدوية والحرفية لزيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل للأسرة المصرية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون الكامل بين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بشأن العمل على تسويق مشروعات الحرف اليدوية للمرأة والأسرة المصرية بالدقهلية وتوفير مدخلات الإنتاج ،مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية باستخدام السوق الإلكترونية شاملة العرض والتسويق والتجارة من خلال المنصة الإلكترونية التى أطلقتها الوزارة "منصة أيادى مصر".



المحافظ يتفقد المنتجات



جانب من المنتجات فى المعرض



المعرض



محافظ الدقهلية يفتتح معرض أيادى مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية



افتتاح معرض ايادى مصر



معرض ايادى مصر