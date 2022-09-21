محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث تعطل معدية ببنى قرة بالقوصية

أسيوط - فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موقع حادث تعطل معدية نيلية على الترعة الإبراهيمية بمنطقة بني قرة التابعة لمركز القوصية، للاطمئنان على استقرار الأوضاع دون وقوع أية إصابات أو خسائر باستثناء تعطل موتور المعدية.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة وإدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد تعطل معدية نيلية قبل تحركها من البر الغربي لترعة الابراهيمية بمنطقة بني قرة بمركز القوصية بسبب تعطل الموتور وخروج أدخنة منه.

وعلى الفور تم استدعاء قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لفحص المعدية والتأكد من عدم اشتعال النيران بها ولا يوجد أية إصابات أو خسائر وتم استبدالها بمعدية أخرى صالحة للملاحة لنقل المواطنين من وإلى البر الشرقي تسهيلًا على المواطنين.

كما انتقل محافظ أسيوط إلى موقع المعدية للوقوف على ملابسات الحادث والاطمئنان على سلامة المواطنين وعدم إصابة أي منهم بأي أذى حتى الآن والتقى بعض المواطنين على المعدية البديلة و طمأنهم على استقرار الأوضاع وتسيير حركة الانتقال بسهولة ويسر وتبين إنه يوجد 2 معدية نهرية تعاقدت عليهما الهيئة العامة للطرق والكباري مع إحدى الشركات لنقل المواطنين بين البر الشرقي والغربي لترعة الابراهيمية لحين الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري بني قرة مصدرًا تعليماته إلى مسئولي هيئة الطرق والكباري بالمحافظة بسرعة إنهاء الأعمال بمشروع كوبرى بني قرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة إيجاد حلول بديلة لانتقال المواطنين من قرى شرق ترعة الإبراهيمية إلى قرى غرب بمركزى منفلوط والقوصية لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد كوبرى "بنى قرة" على ترعة الإبراهيمية الذي سيستغرق تنفيذه 4 أشهر مشدداً على ضرورة توفير وسائل آمنة لنقل المواطنين وتسهيلاً عليهم.

يذكر أن محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات ولقاءات بحضور قيادات المحافظة والمهندس مصطفى مسعود مدير المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكباري ومسئولي الري والمرور ورئيس مركز القوصية ومنفلوط والمواقف والعبارات النهرية ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع لمناقشة مراحل العمل بمشروع إحلال وتجديد كوبري بني قرة على ترعة الابراهيمية مشددًا على سرعة دراسة الحلول والمقترحات لانتقال المواطنين بين قرى شرق وغرب الترعة الإبراهيمية لحين الانتهاء من إنشاء الكوبرى بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري واتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمان حرصاً على سلامة المواطنين ودراسة إنشاء طريق بديل مؤقت أو توفير معديات نهرية مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والأمان حرصاً على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هيئة الطرق والكباري تتولى أعمال مشروع إحلال وتجديد كوبري بني قرة بالقوصية والذي يمر أعلى ترعة الابراهيمية ويربط قرى منفلوط بالشرق مع قرى القوصية بالغرب ويبلغ تكلفته الإجمالية 40 مليون جنيه ويستغرق العمل به حوالى 4 أشهر ضمن خطة الوزارة لإنشاء وتطوير جميع الكبارى والطرق بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتسهيل انتقال المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتشجيعاً لحركة الاستثمار وخلق شرايين جديدة للتنمية المستدامة مشدداً على ضرورة عدم غلق أية كباري أو البدء في أية أعمال إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المختص والحصول على كافة الموافقات ودراسة اللجان المختصة حرصًا على سير العمل وانتظامه ومراعاة للصالح العام وخدمة المواطنين وسرعة اتخاذ حلول بديلة لانتقال المواطنين وتسهيلاً لهم مضيفا إنه تم عقد عدة اجتماعات بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وكافة الجهات المعنية لمناقشة الحلول والمقترحات التي تتناسب مع المواطنين لحين الانتهاء من تنفيذ الكوبري كما تم تكليف وكيل وزارة الرى بمراجعة كافة التراخيص والموافقات لأية معديات نهرية سيتم استخدامها لنقل المواطنين خلال فترة العمل بالمشروع ومراعاة كافة إجراءات السلامة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من مرور وطرق وعبارات نهرية ومواقف ورئيسا مركزى منفلوط والقوصية كما كلف المحافظ مدير إدارة المرور بالتنسيق مع كافة الجهات ودراسة حلول لمنع التزاحم المرورى بالمنطقة لحين الانتهاء من المشروع وايجاد الحلول لتسهيل انتقال المواطنين الى مختلف مواقف القرى المجاورة.



كوبرى بني قرة



محافظ أسيوط يتفقد موقع تعطل معدية بني قرة بالقوصية