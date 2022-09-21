محافظ أسيوط يتفقد المدرسة اليابانية لمتابعة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى

أسيوط - فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة، لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023 وبحث سبل دعم الخدمات وتوفير الإمكانات اللازمة لاستقبال الطلاب بالشكل اللائق، وذلك في إطار جولاته الميدانية الدورية لتفقد بعض المدارس بالمحافظة والوقوف على آخر المستجدات بشأن استقبال الدراسة.

رافقه خلال الجولة الخبير الياباني سويز سينسيه ومترجمة الخاص أمير سينسيه ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وأيمن أبو عقرب مدير إدارة الفتح التعليمية وماهر عمر وكيل إدارة الفتح التعليمية وأميمة توفيق مديرة المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة، وعدد من المعلمين والإداريين بالمدرسة اليابانية.

بدأ المحافظ جولته التفقدية بالترحيب بالخبير اليابانى، واستمع إلى شرح واف عن إمكانات المدرسة وأقسامها المختلفة والأنشطة المدرسية التي يتم تنفيذها خلال العام الدراسي والإجازة الصيفية وتجهيزات الوسائل التعليمية كصندوق الرمل وبعض الأنشطة اليابانية ورفع مهارات المعلمين وتطوير أنشطة التوكاتسو "اليابانية" الخاصة والتي تتميز بها المدارس اليابانية عن غيرها مما يساهم في بناء قادة المستقبل وخلق جيل أكثر إبداعًا ثم تفقد الفصول الدراسية لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية وأقسام المدرسة والتقى بعض المعلمين والإداريين العاملين بالمدرسة واستمع لهم واطمأن على مدى الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ أسيوط على زيارة المدرسة خلال العام الدراسى ضمن جولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة والمدن الجديدة للاطمئنان على سير العمل بها وتنفيذ الأنشطة التعليمية، موجهاً المعلمين بحث الطلاب على الجد والاجتهاد والاهتمام بالدراسة والتعليم والمنظومة التعليمية مع تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن، لافتاً إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ الأنشطة المدرسية خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لتحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

ويذكر أن إجمالي المدارس الجاري تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم ابتدائيًا في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي فضلاً عن 495 مدرسة تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى 30/6/ 2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.



محافظ أسيوط يتفقد المدرسة اليابانية بأسيوط الجديدة



محافظ أسيوط يتفقد المدرسة اليابانية



المدرسة اليابانية بأسيوط الجديدة