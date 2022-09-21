مباحثات نمساوية صربية عراقية في نيويورك حول مكافحة الهجرة غير الشرعية

كتبت: هناء أبو العز

بحث المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم الأربعاء في نيويورك مع كل من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أزمة تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وذكر بيان للمستشارية النمساوية اليوم الأربعاء أن نيهمر أكد تلقى بلاده 56 ألف طلب لجوء منذ يناير الماضي، حيث كان العراقيون من بين أكثر المتقدمين للجوء في النمسا منذ عام 2015.

ونوه البيان إلى تأكيد المستشار تراجع احتمالات قبول طالبي اللجوء العراقيين في النمسا، مشيرا ألى أن النمسا بصدد إعادة فتح السفارة في بغداد وتعتزم تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة توسيع وتكثيف التعاون بشأن برنامج عودة اللاجئين.

يشار إلى أن كل من الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين والمستشار كارل نيهمر ووزير الخارجية ألكسندر شالينبرج يشاركون حاليا في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.