لو بطاقتك ضاعت.. اعرف كيفية استخراج بدل فاقد × 6 خطوات

كتب سليم على

يتعرض البعض من المواطنين لفقدان البطاقة الشخصية، الأمر الذي يصعب عليه إنهاء أوراق رسمية يحتاجها فى العمل أو السفر أو إنهاء إجراءات فى المصالح العامة، وفى التقرير التالى نرصد الخطوات التى حددها قطاع الأحوال المدنية للحصول على بدل فاقد البطاقة الشخصية.

أولا: تحرير محضر بقسم الشرطة عن فقد المتعلقات ومنها البطاقة الشخصية (فى حالة فقد البطاقة).

ثانيا: التوجه إلى الأحوال المدنية التابع لها.

ثالثا: شراء النموذج واستيفاء البيانات واعتماده من جهة العمل وإرفاق المستندات المطلوبة مع الاستمارة فى حالة تغير محل الاقامة أو الوظيفية أو الحالة الاجتماعية.

رابعا: تقديم الطلب للموظف المختص وإطلاعه على محضر الفاقد.

خامسا: القيام بالتصوير امام الموظف المختص.

سادسا: الحصول على إيصال استلام فى الموعد المحدد.