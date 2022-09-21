للمرة الثالثة على التوالى.. الفيدرالى الأمريكى يرفع سعر الفائدة 0.75% ..إنفوجراف

قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى – البنك المركزى - رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، للمرة الثالثة على التوالى، لتصبح 3.25%.

وسجل معدل التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – مستوى 8.3% فى أمريكا فى شهر أغسطس 2022، وهو مستوى يفوق التوقعات.

ومن المتوقع أن يعقب القرار الأمركى موجة من رفع أسعار الفائدة فى دول الخليج ومعظم اقتصاديات العالم خلال الأيام القادمة.



الفيدرالى الأمريكى يرفع سعر الفائدة

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، إن التضخم ما زال أعلى بكثير من 2%، وأضاف خلال مؤتمر صحفى منذ قليل: نتبع سياسة مالية متشددة لخفض التضخم.