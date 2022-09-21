لا حدود لسمائنا .. نشيد عسكرى لقوة الفضاء الأمريكية.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

بث سلاح "قوة الفضاء" الأمريكي وهو أحدث فرع عسكري في جيش الولايات المتحدة أغنية رسمية وفقًا لبيان نشرته مجله بوليتيكو الأربعاء.

وجاء في البيان أن الأغنية ، "سيمبر سوبرا" ، تم الكشف عنها خلال مؤتمر الجو والفضاء والسيبر لرابطة القوات الجوية والفضائية، وعنوانها مشتق من شعار قوة الفضاء الأمريكية ، "Always Above" ، ومثل الأغاني الرسمية للفروع العسكرية الأمريكية الأخرى ، يعكس قيم وتقاليد قوة الفضاء.

وبدأ جيمس تيتشينور ، العضو السابق في فرقة سلاح الجو الأمريكي، العمل مع رئيس العمليات الفضائية الجنرال جاي ريموند لإنشاء كلمات الأغنية ولحنها عندما تم تشكيل الفرع في عام 2019.

وقال تيتشينور: "كانت الأغنية عملاً طويلاً قيد التنفيذ لأنني أردت أن تشمل جميع القدرات التي توفرها القوة الفضائية ورؤيتها".

وقال ريموند: "هذه فرصة تأتي مرة واحدة في العمر لتأسيس أغنية للقوة الفضائية والتي ستكون جزءًا من ثقافتنا وتراثنا لسنوات قادمة تقاليدنا هي جزء من النسيج الذي ينسجنا جميعًا معًا أثناء تنفيذ مهامنا جنبًا إلى جنب ؛ سأكون فخورًا بغناء "سيمبر سوبرا" جنبًا إلى جنب مع زملائي الأوصياء".

منذ اللحظة التي أنشأ فيها الرئيس السابق دونالد ترامب الجناح العسكري الجديد المكلف بالدفاع عن الأقمار الصناعية +العسكرية وتشغيل شبكة الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، أثارت القوة الفضائية خيال الجمهور وعلى الرغم من النكات والميمات ، فإن للقوة الفضائية العديد من المهام الدفاعية الجادة ، من تنبيه القوات إلى الصواريخ القادمة إلى التشويش على إرسال الأقمار الصناعية المعادية.

وبحسب بوليتيكو، كلمات الاغنية: "نحن العين اليقظة القوية ، الأوصياء وراء اللون الأزرق ، الخط الأمامي غير المرئي، محاربون شجعان وحقيقيون، الوصول بجرأة إلى الفضاء ، ليس هناك حد لسمائنا. الحراسة الدائمة ليلا ونهارا ، نحن قوة الفضاء من الأعلى".