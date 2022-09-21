قافلة طبية والعلاج مجانا لأهالى "عزبة نيل" فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بكفر الشيخ، أعمالها بعزبة نيل التابعة لقرية أبو بدوي بمركز بيلا، بمقر الوحدة الصحية، علي مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالى القرية والقرى المجاورة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، ونهي الجزار، مدير الإدارة الصحية ببيلا.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالى القرية، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.

وأوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1091 مترددا وخضع 75 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وعمل تحاليل طبية لـ 198حالة وأشعة لـ 28 حالة، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 714 مواطنا، مقدمًا الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية ببيلا وإدارة مستشفى بيلا المركزي، على تعاونهم الكريم وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.



اقبال على قافل حياة كريمة بكفر الشيخ



جانب من الاقبال عل القافلة