اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فوز أصغر عازف بالأوبرا بجائزة عمار الشريعى فى مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:15 م
فوز أصغر عازف بالأوبرا بجائزة عمار الشريعى فى مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى العازف الصغير
الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فاز الطفل مينا أشرف ، ابن محافظة الوادي الجديد، وأصغر عازف بدار الأوبرا المصرية - بالمركز الأول بجائزة (عمّار الشريعي للإبداع الموسيقي) ضمن مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني وملتقى أولادنا الدولي، ممثلًا لجمهورية مصر العربية بين 34 دولة مُشاركة بالمهرجان، الذي أقيمت دورته السادسة بدار الأوبرا المصرية ، حيث هنأ اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الطفل مينا على فوزه بالجائزة متمنياً له دوام التوفيق.
 
ويدرس الطفل مينا أشرف بمدرسة الخارجة المتميزة للغات بالخارجة بالصف السادس الابتدائي، وهو أصغر عازف أورج وملحن رسمي بقصر ثقافة الخارجة، وعازف أيضًا بدار الأوبرا المصرية ويبلغ من العمر 13 عاما، وحصل على لقب "بيتهوفن الوادي الجديد" بعد  فوزه بعدد من الجوائز الفنية على المستوى الإقليمي والدولى.
 
وقالت ماري جرجس والدة مينا، إن ابنها الوحيد يمتلك موهبة العزف على الأورج ووصلت موهبته لدرجة التلحين، حيث لحن فعليا مقطوعات موسيقية لصالح وزارة التربية والتعليم، والتي منحته شهادة رسمية بذلك كما منحته الكرازة شهادة أصغر ملحن وعازف أورج بالكنيسة المصرية.
 
وأضافت ماري، أن نجلها يستطيع أن يعزف أي مقطوعة موسيقية بمجرد أن يسمعها ويحبها دون نوتة مكتوبة أمامه، كما أنه يعشق ألحان رياض السنباطي، وفريد الأطرش، وأكثر الألحان التي يحب تكرارها خاصة في المنزل هو لحن الخلود وأغنيات عبدالحليم حافظ، وكذلك "أنت عمري" لأم كلثوم".

الوادي الجديد

بيتهوفن الوادي الجديد

مهرجان الفلكلور الافرواسيوى

الطفل مينا اشرف

اخبار الوادي الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة

بيعزف بيلا تشاو وعمر خيرت وبنت الجيران ولقيت الطبطبة.. حكاية أصغر عازف في الأوبرا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 08:00 ص

قصة صورة.. قائد أوركسترا حفل موكب المومياوات أصغر عازف مصرى بمسابقة دولية

الإثنين، 05 أبريل 2021 08:00 م

بيتهوفن الوادي الجديد.. مينا أشرف أصغر عازف محترف فى مصر.. يعزف مقطوعات عالمية بقدميه.. والداه اكتشفا موهبته في سن الثالثة.. ويؤكدان: نفسنا يبقى نجم التلحين.. والعازف الصغير: مثلى الأعلى عمر خيرت وأتمنى مقابلته

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة