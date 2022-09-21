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عضو "مستشارى الوزراء": 35 جهة شاركت بوضع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:12 ص
عضو "مستشارى الوزراء": 35 جهة شاركت بوضع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال المستشار أمين مجدي أمين، عضو هيئة مستشارى مجلس الوزراء أن الملكية الفكرية تستخدم كقاطرة لتنمية الأمم والشعوب، موضحا أن 35 جهة شاركت فى وضع الإستراتيجية والاستعانة بـ8 خبراء فى وضع الاستراتيجية، وتم الاطلاع على بعض الاستراتيجيات الوطنية والأجنبية.
 
وتابع خلال كلمته فى إطلاق الاستراتيجية إنه تم وضع 4 محاور، وبه 15 نقطة قوة و25 نقطة ضعف.
 
وشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور عدد كبير من الوزراء. 
 
ويأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا "رؤية مصر 2030"، و برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.

الملكية الفكرية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي



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