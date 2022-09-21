عاهل البحرين ورئيس الإمارات يبحثان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية

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بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء خلال زيارته إلى الإمارات، مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عددًا من القضايا الخليجية والعربية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بجانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن اللقاء تناول مناقشة جوانب التنسيق والعمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتنويع آفاقه في جميع المجالات بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما ومصالحهما المشتركة انطلاقًا من الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وإيمانهما بوحدة المصير المشترك.

وأعرب الملك حمد والشيخ محمد بن زايد، عن اعتزازهما بأواصر الأخوة الراسخة بين البلدين ومستوى ما وصل إليه تعاونهما المثمر على مختلف المسارات.

وأشاد الملك حمد بدور الإمارات المحوري الفاعل على الساحة الإقليمية والدولية ومساعيها الخيرة في ترسيخ مقومات الأمن والاستقرار ونشر السلام في المنطقة والعالم بجانب مبادراتها العالمية لتعزيز القيم الإنسانية في التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب.