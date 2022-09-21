طفلة تعانى التصاقا بالكليتين وتضخم بالأمعاء.. والرعاية الصحية بالأقصر تستجيب

الأقصر – أحمد مرعى

طفلة تبلغ من العمر عامين وشهرين تعانى منذ ولادتها صحيًا، وتعيش وسط عائلة بسيطة فى قرية النمسا بنجع الصيادين جنوب محافظة الأقصر، وهى الطفلة تسبيح أحمد محمد التى اكتشفت عائلتها بعد تعرضها لمتاعب صحية شديدة، أنها تعانى من مرض نادر وهو التصاق فى الكليتين بالجانب الأيمن، وتضخم فى الأمعاء والمصران وتورم بالبطن، ولا تزال الطفلة تعانى من تلك المتاعب الصحية وتحلم أسرتها بشفائها فيما قريب.

وفى هذا الصدد تقوم والدة الطفلة تسبيح، شيماء عبد الرضى العيسوى البالغة من العمر 23 سنة ربة منزل، أنها تزوجت منذ حوالى 5 سنوات مضت، وزوجها عامل أجرى وأنجبت منه طفلين هما "محمد" و"تسبيح"، وفوجئت بعد أيام قليلة من ولادة طفلتها أنها تعانى من متاعب صحية وصعوبة فى التبرز يوميًا، بجانب تورم كبير فى البطن خلال نومها حتى ظنت أنها مع تقدمها فى الأيام والسن أنها تدخل مرحلة السمنة ولكن كل ذلك أكد الأطباء أنه مرض نادر، حيث أنه بعد رحلة على عدد من الأطباء فى الأقصر وحول مصر علمت الأم بما يصيب إبنتها وحاليًا بالكاد توفر لها العلاج شهر وآخر لا تستطيع توفيره لظروفهم البسيطة.

وتضيف والدة الطفلة تسبيح، لـ"اليوم السابع"، أنها خلال رحلتها على الأطباء لمعرفة ما يحدث لابنتها الرضيعة وقتها، حيث تم عرضها على أطباء أطفال ومسالك بولية وباطنة وجراحة، وكانت فى البداية تعانى من قدميها اليمين واليسار فى المشى والصرة، ولدى إجراء الأشعة والتحاليل الطبية تم إكتشاف أنها لديها إلتصاق فى الكليتين بالجانب الأيمن، وكذلك تضخم فى المصران وهو ما يتسبب فى التورم بالبطن خلال النوم.

وأوضحت شيماء عبد الرضى العيسوى والدة الطفلة تسبيح، أن كافة الأطباء الذين عرضت عليهم حالة طفلتها أجمعوا أنه لدى تورم بطن الطفلة أكثر من ذلك، فهى تحتاج على الفور لإجراء عملية جراحية لإنفصال الكليتين الملتصقين فى الجانب الأيمن من البطن، بجانب معالجة المصران المتضخم، مؤكدةً على أن طفلتها تتلقى علاج شهرى بأكثر من 1000 جنيه بروشتة لعلاج الكلى بسعر 800 جنيه، وروشتة 200 جنيه لعلاج تضخم الأمعاء، وروشتة ثالثة بـ175 جنيه لتسهيل عملية التبرز، فهى وزوجها يفعلون المستحيل لتوفير ثمن الروشتات والعلاج شهريًا بالكاد، حيث أنها فى حال تأخر تلقى العلاج تدخل طفلتها فى ألم شديد ليل نهار وتضطر للنوم أكثر من 6 ساعات لكى لا تشعر بالألم، مناشدةً كل أهل الخير ومسئولى هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل، بعرض حالة طفلتها على الأطباء فى مستشفى طيبة بإسنا التابعة للهيئة والأقرب لمنزلهم لإنقاذ طفلتها من الآلام اليومية ولكى تستكمل حياتها بصورة طبيعية كباقى الأطفال فى عمرها.

وفى هذا الصدد قررت هيئة الرعاية الصحية فرع محافظة الأقصر بقيادة الدكتور أحمد شفيق، استقبال حالة الطفلة تسبيح أحمد محمد ووالدتها ووالدها فى مستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعرضها على لجنة طبية متخصصة لدعم حالتها فى العلاج بدعم من منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك للتأكيد على دعم كافة أبناء المحافظة فى المستشفيات التى تم تجهيزها بالكامل لخدمة أبناء مختلف قرى ونجوع محافظة الأقصر.