ضبط 60 مخالفة تموينية متنوعة بالدقهلية والمحافظ يحيل المخالفات للنيابة

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق والمحلات وكل منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج حملات قطاع التموين وحملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء والمشكلة من مسئولى قطاعات التموين، والصحه، والطب البيطرى، والبيئة، والتى يتم من خلالها التفتيش على الأسواق والمحلات والمخابز ويتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات.

وتابع "مختار" جهود الحملات التى نفذها قطاع التموين بالمرور على المخابز والأسواق بعدد من مراكز المحافظة، والتى أسفرت عن تحرير 60 مخالفة تموينية متنوعة.

وفى هذا السياق أوضح المحاسب السيد وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور على المخابز والأسواق بمراكز ومدن السنبلاوين وميت غمر وشربين ومنية النصر وأن المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 28 محضر نقص وزن و5 محاضر مواصفات و5 محاضر تصرف في دقيق مدعم والكمية المضبوطة (235 شيكارة) ومحضر عدم نظافة أدوات العجين و4 محاضر توقف بدون إذن و3 محاضر عدم وجود سجل و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و2 محضر اختراق النظام (تاجر تموين)، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحضر غش تجاري ومحضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية و3 محاضر عدم إعلان عن المقررات التموينية ومحضر بيع بأزيد من السعر (أرز أبيض) مضيفا أنه تم التحفظ على 20 شيكارة أرز أبيض والكمية المضبوطة 39 شيكارة علف دواجن وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفى ذات السياق أوضح المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة أنه تمت متابعة تنفيذ حملة مكبرة للجنة الخماسية للمرور على المحلات والمنشآت التجارية والمطاعم أسفرت عن تحرير 5 محاضر بمخالفات متنوعة وتم إعدام كميات من المواد الغذائية والحلويات والمعلبات والمشروبات لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي ولتغير في الخواص الطبيعية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقرر "مختار" إحالة كل المحاضر بالمخالفات المتنوعة التى تم تحريرها للنيابة العامة لأعمال شئونها فى الوقائع المذكورة.

وكلف مختار رئيس مركز ومدينة المنزلة ووكيل وزارة التموين بمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المذكورة بالتنسيق والتعاون مع المديريات الخدمية المختصة.

وأكد "مختار" ضرورة تكثيف حملات الرقابة التفتيش بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى والقوى العاملة وإدارات البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.