ضبط عامل بسوهاج استولى على 30 ألف جنيه من مواطن بزعم قدرته على تعيينه

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 70 ألف جنيه من أحد الأشخاص، بزعم قدرته على توظيفه على غير الحقيقة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش بلاغا بورود محضرا لمركز شرطة جزيرة شندويل محرر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو عبد الله م ا ع 39 سنة حاصل علي الثانوية الأزهرية ويقيم دائرة المركز بتضرره من محمود م ع " 37 سنة عامل ويقيم دائرة المركز والسابق إتهامه فـي " 4 " قضايا سلاح و عاهه مستديمة وتعدي لقيامه بالنصب عليه والحصول منه علي مبلغ " 30.000" ثلاثون ألف جنيهاً كمقدم لمبلغ " 70.000" سبعون ألف جنيهاً بزعم مقدرته علي تعيينه علي خلاف الحقيقة "إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

عقب استصدار اذن النيابة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.