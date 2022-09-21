صحة المنيا: إجراء 49 ألف و276 تحاليل مختلفة بمعامل المستشفيات

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بالمنيا من خلال إدارة المعامل لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، موضحا أنه تم عمل 49 ألف و276 تحاليل مختلفة بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، وذلك خلال شهر أغسطس 2022.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير ادارة المعامل، أن إدارة المعامل تواصل تقديم خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية، وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة.

وأضافت أنه تم عمل 673 تحليل عينة أغذية وتحليل 4012 عينة مياه شرب و31 عينة مياه صرف صحى و32 عينة مياه غسيل كلوى و138 فحص طرود معادن ثقيلة و41 عينة فحص مياه مبيدات وفحص 69 عينة مياه حمامات سباحة.

وأشارت إلى أنه تم عمل 7950 صورة دم كاملة وعمل 9496 تحليل غازات دم وأملاح و20663 تحليل كيمياء وتحليل 102 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة وعمل 154 تحليل فيروسات وتحليل321 عينة للكشف عن ميكروب الدرن وعمل 680 تحليل PCR فيروس كورونا و109 تحليل PCR لفيروس سى و150تحليل PCR لفيروس بى؛ وتحليل 936 عينة للكشف عن الملاريا.