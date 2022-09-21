صحة القليوبية تنظم ندوات تثقيفية للعاملين بالتربية والتعليم استعدادا للعام الدراسى

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت إدارة العلاقات العامة بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، عدة ندوات تثقيفية للعاملين بمديرية التربية والتعليم، للتوعية بالأمراض التي يزداد انتشارها في موسم المدارس بين الأطفال والتي تنتقل عن طريق العدوى بسهولة، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن من أهم الأمراض التي تنتشر بين الطلاب خلال الفصل الدراسي "الأمراض التنفسية مثل البرد والإنفلونزا وأمراض الجهاز الهضمي من نزلات معوية وخلافه وأمراض الطفح الجلدي مثل الجديري المائي والصحبة وغيرها من الأمراض الفيروسية".

وشملت الندوة التعريف بالأمراض وأهم أسبابها وطرق الوقاية منها وكيفية علاجها وتجنب انتشارها، وكان هنالك مشاركة فعالة من الحضور، كما تم الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات التى تم طرحها من قبل جميع المشاركين بالندوة.

يأتي ذلك فى إطار التعاون المثمر بين مديرية الشئون الصحية وكلا من مديرية التربية والتعليم ومجمع إعلام بنها إستعداداً لدخول العام الدراسي الجديد وحرصاً على نشر الوعى الصحى للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة والطالبات، وقد حاضر الندوه الدكتورة ماريان ميلاد مدير إدارة الثقافة بالقليوبية.