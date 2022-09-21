صحة الأقصر تعلن عقد امتحان كشف هيئة للمتقدمين بمدرسة التمريض.. غدا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، أنه تقرر أن يتم عقد امتحان كشف الهيئة للمتقدمين بمدرسة التمريض فى مدينة إسنا، وذلك غدا الخميس 22 سبتمبر الجارى، حيث تم إنتهاء عقد اختبارات القبول للطلبة والطالبات، وذلك من داخل كلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة، وأشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول في توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات المتقدمين للمدرسة.

وقالت مديرية الصحة بالأقصر، أنه تقرر عقد امتحان كشف الهيئة غدا الخميس 22 سبتمبر الجارى، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً للطالبات، ومن الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 عصراً للطلاب، وذلك بمقر كلية الحاسبات والمعلومات بشارع المدارس فى العوامية.

ومن جانبه أكد الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، أنه استعدت الجامعة لإجراء اختبارات القدرات للطلاب والطالبات، حيث تكون الاختبارات تحت الإشراف الكامل لجامعة الأقصر بدءاً من إعداد الاختبارات ومروراً بأعمال المراقبة والتصحيح ورصد الدرجات بالرقم السري، وحتى إعلان النتيجة أخذاً بمبدأ الحيادية والشفافية وتكافؤ الفرص.

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد الامتحان بكلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة، وذلك بجوار جهاز مدينة طيبة، مع الالتزام بارتداء الماسك للطلبة والطالبات المتقدمين للإختبارات، حيث تم إجراء إمتحانات للطالبات في اللغة الإنجليزية من الساعة 10 وحتى 10.30 صباحاً، وفى الحاسب الآلى من الساعة 10.30 وحتى الساعة 11 صباحاً، وفى اللغة العربية من الساعة 11 وحتى الساعة 11.30، وفى نفس اليوم يتم عقد اختبارات للطلاب في اللغة الإنجليزية من الساعة 10 وحتى 10.30 صباحاً، وفى الحاسب الآلى من الساعة 10.30 وحتى الساعة 11 صباحاً، وفى اللغة العربية من الساعة 11 وحتى الساعة 11.30.