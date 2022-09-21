شباب ينفذون يوما تطوعيا لخدمة المجتمع بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نفذ مجموعة من الشباب المتطوعين يوما تطوعيا لخدمة المجتمع بقرية الشهداء فى شمال سيناء، وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن مركز الشهداء التابع لإدارة رمانة نفذ مشروع الخدمة المجتمعى، الذى شمل حملات نظافة وتجميل لأندية التطوع، ضمن الخطة الشهرية للمركز عن شهر سبتمبر الجارى.

وتضمنت حملة الشباب تنظيف الأرض من المخلفات والقمامة دخل نطاق المركز وخارجه، وانطلقت فعاليات معسكر "العمل التطوعى والريادة المجتمعية" بمشاركة 25 شابا من المتطوعين والمشاركين فى الخدمة العامة، تحت إشراف محمد عبد القادر مدير إدراة شباب رمانة حسين الديب مدير المركز .

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن ذلك يأتى من منطلق الدور الذي تقوم به مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية تماشيا مع رؤية القيادة السياسية برعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بحيث لا تقتصر خدماتها على الأنشطة الرياضية فقط، بل تمتد إلى جميع متطلبات الحياة، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تلبى متطلبات رواد مراكز الشباب باعتبارها مراكز خدمة مجتمعية .