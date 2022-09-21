رجل يحاول إضرام النار فى نفسه قرب مقر رئاسة وزراء اليابان احتجاجا على الجنازة المقررة لآبى

وكالات

حاول رجل إضرام النار في نفسه الأربعاء في طوكيو قرب مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا احتجاجا على الجنازة الوطنية المقررة في 27 سبتمبر لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، على ما ذكرت وسائل اعلام محلية.

وحسب موقع سويس انفو، أصيب الرجل بحروق عدة ونقل إلى المستشفى ولم يعرف وضعه الصحي على الفور.

وقال الناطق باسم الحكومة هيروزاكو ماتسونو خلال المؤتمر الصحافي اليومي "ابلغنا بأن شرطيًا عثر على رجل مصاب بحروق عند الساعة السابعة صباحا عند تقاطع" طرق قرب مجمع كانتيي الذي يضم مكتب رئيس الوزراء ومقر أقامته في وسط العاصمة اليابانية.

لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل موضحا أن "الشرطة تعاين الوضع".

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء إن الرجل نقل إلى المستشفى وهو بكامل وعيه فيما عثرت الشرطة على رسالة تركها على ما يبدو في المكان وأعرب فيها عن معارضته القوية للجنازة الوطنية المقررة لشينزو آبي.

وقال الرجل إنه سبعيني وأبلغ الشرطة أنه سكب البنزين على جسمه وأضرم النار بنفسه.