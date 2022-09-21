وفى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال كيشيدا، حسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأربعاء، إن إصلاح المنظمة الدولية بإجراءات محددة سيكون أمرًا حيويًا في استعادة مصداقية مجلس الأمن الدولي الذي يواجه مزيدا من الخطر بعد تدخل روسيا، العضو الدائم الذي تتمتع بحق النقض /الفيتو/، عسكريا في دولة مجاورة لها في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف كيشيدا وهو أول زعيم ياباني يلقي خطابًا شخصيًا في جلسة المناقشة العامة السنوية للجمعية منذ عام 2019، "أن التدخل الروسي في أوكرانيا هز "أساس النظام الدولي" المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وآن الآوان للعودة إلى أفكار ومبادئ الميثاق لضمان النظام الدولي القائم على القواعد".

وردا على تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشير إلى أن موسكو لا تستبعد استخدام سلاح نووي في الحرب المستمرة إذا لزم الأمر، قال رئيس الوزراء الياباني "إن ابتزاز موسكو النووي يمثل تهديدًا خطيرًا لسلام المجتمع الدولي وسلامته" ووصفه بأنه "غير مقبول كليا"، على حد تعبيره.

وحث كيشيدا القادة الآخرين على الاستفادة من "قمة المستقبل" للأمم المتحدة المقرر انطلاقها عام 2024 لبدء محادثات كاملة لإصلاح المنظمة العالمية، مع العلم بأن اليابان لطالما أعربت عن رغبتها في أن تصبح عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي بعد إصلاحه، وتم انتخاب اليابان كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوًا يونيو الماضي للمرة الـ12 لمدة عامين تبدأ من يناير 2023.