اليوم السابع
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رئيسة وزراء نيوزيلندا تلتزم هدوئها فى موقف محرج مع "حشرة" على الهواء

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:22 م
رئيسة وزراء نيوزيلندا تلتزم هدوئها فى موقف محرج مع "حشرة" على الهواء جاسيندا أرديرن - رئيسة وزراء نيوزيلندا
كتبت رباب فتحى

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زحفت حشرة كبيرة حول كتف رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن خلال مؤتمر صحفى فى نيويورك يوم الثلاثاء. وظهرت الحشرة على كتفها الأيسر أثناء حديثها للصحفيين، قبل أن تختفى، ثم عادت للظهور بعد دقيقة وقام المراسلون بلفت انتباه رئيسة الوزراء إليها. ولم يبد أن أرديرن تفاجأت حيث سألت "حقا على كتفى"؟ قبل أن تتخلص من الحشرة بيدها.

وهذه ليست المرة الأولى التى تحافظ فيها رئيسة وزراء نيوزيلندا على هدوئها أثناء حدوث أمر مفاجئ على الهواء، ففى مايو 2020، تمكنت من الحفاظ على هدوئها أثناء بث حى على شاشة التلفزيون أثناء زلزال.

وضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة حوالى 90 كيلومترا شمال العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون وبقيت رئيسة الوزراء النيوزلندية هادئة وهى تتحدث مع مذيع البرنامج وطلبت استمرار المقابلة.

وعلى الرغم من عدم تسببه فى أضرار فقد استمر الزلزال أكثر من 30 ثانية وأثار ذعرا فى ودفع كثيرين للاختباء تحت الطاولات فى مكاتبهم ومنازلهم، حسبما ذكرت "رويترز".

وبدأ الزلزال أثناء وجود أرديرن فى مقابلة تلفزيونية على الهواء من مبنى البرلمان. وقالت أرديرن مازحة أثناء المقابلة: "لو رأيتم أشياء تتحرك خلفي.. فهناك هزة خفيفة. مبنى البرلمان يتحرك أكثر قليلا من غيره".

وطمأنت المذيع على أنها فى أمان واستمرت المقابلة مضيفة: "لست جالسة تحت أى أضواء معلقة ويبدو أننى فى مكان قوى من الناحية البنائية".


رئيسة وزراء نيوزيلندا

رئيسة الوزراء النيوزيلندية

نيوزيلندا

حشرة على جاسيندا ارديرن

نيويورك



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