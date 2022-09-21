دولاب مخدرات متحرك.. الداخلية تضبط 25 كيلو حشيش داخل سيارة بالشروق

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بنطاق محافظتى "القليوبية- الفيوم") حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وعثر رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول)..وبمواجهتهما أمام اللواء علاء بشندي اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.