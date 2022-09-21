حبس عاطل لحيازته 28 كيلو حشيش غرب الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جراما بقصد ترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة .

بداية الواقعة عندما ، تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لذلك.

وعلي الفور تم تقنين الإجراءات من خلال كمين، وألقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.