جامعة دمياط تعلن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الهندسة

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة دمياط ، عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الهندسة اعتبارا من اليوم الأربعاء على أن يكون استلام أوراق المتقدمين للترشح يوم الأحد 25 سبتمبر الجارى وحتى عصر يوم الخميس 29 سبتمبر.



وأوضحت جامعة دمياط أن على الراغبين فى الترشح التقدم بالأوراق الأتية:- 1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه شخصيا من مقر اللجنة عند تقديم المرشح لأوراق ترشحه

2- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجيليزية وتشتمل على" الأبحاث – المهارات العلمية-الإشراف على الرسائل العلمية – المشروعات البحثية المشارك فيها- الأنشطة الفنية والمعارض ودورها فى خدمة المجتمع" مشفوعا بالمستندات.

3- بيان حالة رسمي معتمد ومختوم بشعار الجمهورية يشتمل على" الإعارات- الاجازات- المهمات العلمية بالخارج- الجزاءات|

4- خطة العمل الخاصة بالمرشح" أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقا للوظيفة المتقدم لها.

5- عدد 4 صور للبطاقة الشخصية و4 صور شخصية حديثة

6- 5 صور طبق الأصل من شهادة الحصول على الدورة التدريبية المؤهلة للترشح الحاصل عليها من المتقدم.

وتقدم الطلبات باليد من أصل و5 نسخ طبق الأصل مرفقا بها المستندات المطلوبة بالإضافة إلى 5 أسطوانات مدمجه و5 فلاشات محمل عليها البنود المذكورة بالإعلان.