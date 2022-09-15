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رئيس جامعة دمياط يهنئ يمنى عياد لحصولها على وسام الدولة من الطبقة الثالثة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:55 م
رئيس جامعة دمياط يهنئ يمنى عياد لحصولها على وسام الدولة من الطبقة الثالثة رئيس جامعة دمياط يهنئ يمنى عياد
دمياط معتز الشربينى

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تلقى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، تقريرًا من الدكتور محمود المتبولى عميد كلية التربية الرياضية، يفيد بمنح الطالبة يمنى عياد الطالبة بكلية التربية الرياضية بالفرقة الثانية وسام الدولة من الطبقة الثالثة، وذلك بمناسبة حصولها على الميدالية البرونزية في بطولة البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت بالجزائر.

 

ويتقدم رئيس الجامعة بالأصالة عن نفسه وعن جميع المنتسبين للجامعة للطالبة بأطيب التهاني على هذا التكريم غير المسبوق بالجامعة.

 

جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق اسم البطلة يمنى على حلبة الملاكمة بداخل الجامعة، كما وجه رئيس الجامعة بتأدية تدريبها بداخل الجامعة لتتمكن من الحفاظ علي تفوقها الدراسي بجانب تميزها الرياضي.

 

 


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