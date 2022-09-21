تنظيم قافلة طبية بمبادرة 100 مليون صحة داخل مكتب طوسون التموينى بالإسكندرية

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، إطلاق مبادرة جديدة حيث يستضيف مركز تموين طوسون، قافلة طبية لمدة شهرأثناء أوقات العمل.
يتم تنظيم القافلة الطبية بمركز تموين طوسون برئاسة هند أنور و فريق العمل التابع لها بالتعاون مع منطقة المنتزة الطبية متمثلة فى وحدة رعاية طفل طوسون ،ويتم تنظيم قافلة طبية لصحة المرأة و ذلك تطبيقا لفعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة و ذلك بمقر المركز و ذلك لمدة شهر تسهيلا على السادة المواطنين أثناء الحصول على الخدمات التموينية بالمركز
وتقوم القافلة بقياس الضغط والسكر وفحص الثدى ومنح بطاقات للمتابعة الدورية كل 6 أشهر، ومركز تموين طوسون قد صعد إلى التصفيات النهائية لجائزة التميز الحكومى هذا العام ضمن أحسن 10 مراكز على مستوى الجمهورية.
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