اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:59 م
أكرم القصاص
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تنظيم قافلة طبية بمبادرة 100 مليون صحة داخل مكتب طوسون التموينى بالإسكندرية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 08:24 م
تنظيم قافلة طبية بمبادرة 100 مليون صحة داخل مكتب طوسون التموينى بالإسكندرية قافلة طبية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، إطلاق مبادرة جديدة حيث يستضيف مركز تموين طوسون، قافلة طبية لمدة شهرأثناء أوقات العمل.
 
يتم تنظيم القافلة الطبية بمركز تموين طوسون برئاسة هند أنور و فريق العمل التابع لها بالتعاون مع منطقة المنتزة الطبية متمثلة فى وحدة رعاية طفل طوسون ،ويتم تنظيم قافلة طبية لصحة المرأة و ذلك تطبيقا لفعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة و ذلك بمقر المركز و ذلك لمدة شهر  تسهيلا على السادة المواطنين  أثناء الحصول على الخدمات التموينية بالمركز
 
 
 
وتقوم القافلة بقياس الضغط والسكر وفحص الثدى ومنح بطاقات للمتابعة الدورية كل 6 أشهر، ومركز تموين طوسون قد صعد إلى التصفيات النهائية لجائزة التميز الحكومى هذا العام ضمن أحسن 10 مراكز على مستوى الجمهورية.

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