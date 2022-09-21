تناول المشروبات الغازية والإفراط في الأدوية لهما تأثيرًا ضارًا على الكبد

كتبت ميرفت رشاد

الكبد هو عضو يؤدي أكثر من 500 وظيفة حيوية لنا يوميًا دون انقطاع ، لذا فإن العناية بالكبد أمر ضروري للصحة العامة، يؤدي الكبد واجبات مهمة مثل التخلص من النفايات والحفاظ على مستويات السكر في الدم وتنظيم تخثر الدم وغير ذلك، لا يمكنك العيش بدون كبدك ، وفى السطور القادمة سنوضح 6 طرق تلحق بها الضرر بالكبد والتي قد لا تدركها، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

تناول المشروبات الغازية

أظهرت الدراسات أن أولئك الذين يستهلكون كميات كبيرة من المشروبات الغازية لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض الكبد الدهنية، هذا أيضًا يعرض الشخص لخطر أكبر للإصابة بالالتهابات والتليف وحتى تليف الكبد لذلك ، إذا كنت تتناول المشروبات الغازية على أساس يومي ، أو حتى أسوأ من ذلك ، عدة مرات في اليوم ، فمن الأفضل تقليل ذلك إلى كميات محدودة ، لأن الاعتدال هو النهج الأفضل .

تناول الكثير من المكملات

تتمثل إحدى الطرق الرئيسية التي نؤثر بها على صحة الكبد في تناول مكملات غير ضرورية، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإجهاد الذي يمكن أن تضعه المكملات العشبية والعلاجات على الكبد والكلى،قد يكون لبعضها آثار جانبية سلبية مثل الإمساك ، سيتم ترشيح الفائض عن طريق الكبد والكلى وطرده في النهاية عن طريق البول، كميات كبيرة من المكملات الغذائية غير الضرورية يمكن أن تضع الكبد في ضغوط لا داعي لها.

الإفراط في استخدام الأدوية

استهلاك الكثير من عقار الأسيتامينوفين الذي يُضر بالكبد ، على وجه الخصوص ، هو أحد أسرع الطرق لإلحاق ضرر دائم بالكبد ،يكمن الخطر هنا في أن الناس غالبًا ما يعتقدون أن عدم وجود تعليمات الوصفات الطبية هو دعوة لتناول أي دواء بدون وصفة طبية ، يمكن أن يتضرر الكبد بغض النظر عن الأدوية التي يتم استهلاكها بشكل مفرط ، تأكد من استشارة طبيبك وقراءة النشرة الداخلية للدواء حول الجرعة والتكرار في جميع الأوقات ".

سوء التغذية

الكثير من الطعام الخاطئ يمكن أن يجهد الكبد بسهولة ، مما يدفعه إلى تخزين جميع الدهون الزائدة التي فشلت في تكسيرها في خلايا الكبد الخاصة بها مما يؤدي إلى التهاب الكبد وتلف الخلايا بمرور الوقت بشكل عام ، إن سوء التغذية وعادات الأكل غير الصحية يضع الكبد في وضع لا ينتهي من أن يتم دفعه إلى أقصى حدوده حتى يصبح غير قادر على العمل بالطريقة التي يفترض أن يضطر إلى إلحاق الضرر بها، حافظ على نظام غذائي صحي وتناول بانتظام نظامًا غذائيًا متوازنًا ليس فقط لتعزيز كبدك .