"تموين الغربية" تعلن توريد 12 طن و870 كيلو أرز شعير لشركة المضارب

الغربية - عادل ضرة

أعلنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، بيان توريد الأرز الشعير المحلي موسم 2022 لشركات المضارب مع بدء موسم الحصاد.

وأوضح البيان، أن شركة مضارب الغربية استقبلت اليوم 7 أطنان و670 كيلو، 5 أطنان و200 كيلو وارد سابق بإجمالي 12 طن و870 كيلو.

يذكر أن الحكومة المصرية تحديد سعر بيع الأرز والعقوبات التى ستطال كل من يخالف التعليمات ويتلاعب بالسلع الغذائية كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد عن 15 جنيه كيلو الأرز غير المعبأ السائب لا يزيد عن 12 جنيها.

ويعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة قدرها لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.