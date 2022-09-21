تموين الدقهلية تعلن ضبط 2 طن دجاج غير صالحة للاستهلاك

الدقهلية فريق المحافظات

تمكنت مديرية تموين الدقهلية، بالتعاون مع الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك من ضبط مجزر دواجن وبحوزته كمية كبيرة من الدجاج غير صالحة للاستهلاك الأدمي قبل تصريفها وبيعها للمواطنين، وشهدت الحملة مشاركة على حسن مدير عام شئون التجارة والرقابة، ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، ومصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائى بالمديرية، وأحمد عبدالعزيز مدير الفرع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية، وإبراهيم العرابى وأحمد السعيد الطب البيطرى وبالاشتراك مع القوة السرية لمباحث تموين الدقهلية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مجزر دواجن بمركز تمى الامديد وبحوزته حوالى 2 طن دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويستخدم أسماء تجارية غير مملوكة له، كما تم ضبط سوبر ماركت بذات الناحية لعرضه وبيعه أطباق كبدة ولحمة مفرومه ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 3 محلات جزارة بذات الناحية لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ عل إجمالى 45 كيلو.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية على تحرير محاضر بالمخالفات السابقة وتحويلها للنيابة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، مع استمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضبط المخالفين ومنع استغلالهم للمواطنين.