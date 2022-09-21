تفاصيل استعداد منطقة شمال سيناء الأزهرية للعام الدراسى الجديد

شمال سيناء ـ محمد حسين

استعدت منطقة شمال سيناء الأزهرية للعام الدراسى الجديد بكافة معاهدها على امتداد مناطق المحافظة، وقال الشيخ محمد سعد خضر مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم العربية والشرعية، إنه يتم تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وتحت رعاية الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف و الشيخ أيمن عبدالغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية التجهيز والاستعداد بكل معهد ازهرى طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد الذى يبدأ من 1 / 10 / 2022م .

وأضاف أنه يجرى تجديد العلم الخاص بالجمهورية ، وتم التوجيه أن طابور الصباح هو المظهر الأساسي للانضباط وحضور الطلاب والعاملين بالمعهد فيه .وتجهيز كل معهد الإذاعة الصباحية لأول أيام الدراسة قبلها بفترة والتأكيد على فقرات لمبادرات الدولة بالمرحلة القادمة مثل "ترشيد الطاقة ، اتحضر للأخضر ، والتغيرات المناخية" ، والإلتزام بالمواعيد التى ستعلن قبل بدء الدراسة بجميع المعاهد والمراحل التعليمية تحقيقا للإنضباط والإلتزام والعدالة بين جميع العاملين.

وأشار إلى أنه يتم التجهيز لأول أيام الدراسة بمظاهر احتفال كبير، وتفعيل وعقد لجان الندب والنقل بالتنسيقات المختلفة لسد العجز في المعلمين سواء بالنقل أو الندب بجميع الإدارات ، وعمل لجان متابعة لتقديم تقارير واقعية وعلى الطبيعة لاستعداد المعاهد لبدء العام الدراسى من حيث "المبنى - العاملين – السجلات - الإلتزام والانضباط - الكتب الدراسية" ، وسرعة ترشيد المياه والكهرباء داخل المعاهد وسرعة عمل الجداول داخل المعاهد، و توزيع الجداول للمعلمين فى أول أيام العام الدراسى الجديد والانتهاء منها وتوزيعها وتوزيع الإشراف اليومى والأسبوعى والتأكد من عدم وجود خلل بالجدول أو تضارب بالجدول قبل بدء الدراسة بوقت كاف .

وأكد انه تم التوجيه بحظر التدخين داخل المنشآت التعليمية ويوقع العاملين على ذلك كتابة بالعلم ، والتأكد من توزيع الكتب المدرسية على كافة الطلاب بكافة المراحل التعليمية المختلفة .