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تعرف على طريقة استخراج وثيقة زواج إلكترونيا خلال 3 أيام × 7 خطوات

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 06:30 ص
تعرف على طريقة استخراج وثيقة زواج إلكترونيا خلال 3 أيام × 7 خطوات وثيقة زواج - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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حرصت أجهزة وزارة الداخلية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، وسعت إلى مواكبة التطور التكنولوجى الهائل، والاتجاه نحو التحول الرقمى فى مختلف المنشآت والأجهزة التابعة لها، وذلك للتخفيف عن المواطنين، وتقديم الخدمات الأمنية لهم بسهولة ويسر ووقت أقل.

وفى السطور التالية نرصد خطوات استخراج وثيقة زواج إلكترونيا في ثلاثة أيام:

استخراج وثيقة زواج إلكترونيا:

1- الدخول على موقع وزارة الداخلية الرسمي وتسجيل الدخول عليه.

2- اضغظ على أيقونة دليل الخدمات.

3- ومن ثم اختر أيقونة الأحوال المدنية.

4- اضغط على  "وثيقة زواج".

5- قم بملء كافة البيانات المطلوبة مثل عدد الأشخاص المستفيدين وبيانات مقدم الطلب.

6- سدد الرسوم الخاصة بالخدمة.

7- قم بالضغط على إرسال الطلب.

يذكر أنه يتم تسليم وثيقة الزواج في مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام من تاريخ إرسال الطلب.


وزارة الداخلية

وثيقة الزواج

الخدمات الالكترونية

اليوم السابع بلس



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