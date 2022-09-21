تربية حلوان تنظم ندوة التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة الإنسان

كتب محمد صبحى

عقدت كلية التربية بجامعة حلوان ندوة التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة الإنسان ، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام حمدي عميد الكلية ، وريادة الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور عبد الرازق مراس مدير مركز تعليم الكبار ، أدار فعاليات الندوة الدكتورة فادية يوسف أستاذ بقسم رياض الأطفال بالكلية، والدكتورة وفاء عبد الجواد أستاذ بقسم الصحة النفسية بالكلية، وذلك في إطار تفعيل محور أنشطة خدمة المجتمع بكلية التربية وبالتنسيق مع مركز تعليم الكبار بالكلية .

وتضمنت الندوة المحاور الآتية:

المسبب الرئيسي لتغير المناخ، كيف تؤثر التغيرات المناخية على صحة الإنسان ، الأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية، كيف تؤثر التغيرات المناخية على الصحة النفسية للإنسان ، تغير المناخ تهدد حياة الأطفال، اهتمام قطاع الطب الوقائي بالتغيرات المناخية، مصر وقضية التغيرات المناخية، الاستعدادات الكبرى التي قامت بها دول العالم المتقدم نحو مواجهة تداعيات التغيرات المناخية .

ويقصد بتغير المناخ التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. قد تكون هذه التحولات طبيعية فتحدث على سبيل المثال، من خلال التغيرات في الدورة الشمسية ولكن منذ القرن التاسع عشر، أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساساً إلى حرق الوقود مثل الفحم والنفط والغاز و ينتج عن حرق الوقود انبعاثات غازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة، تشمل أمثلة انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ ثاني أكسيد الكربون والميثان، تنتج هذه الغازات على سبيل المثال، عن استخدام البنزين لقيادة السيارات أو الفحم لتدفئة المباني، و يمكن أيضا أن يؤدي تطهير الأراضي من الأعشاب والشجيرات وقطع الغابات إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون، وتعتبر مدافن القمامة مصدرا رئيسيًا لإنبعاثات غاز الميثان، ويعد إنتاج واستهلاك الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي من بين مصادر الإنبعاث الرئيسية.