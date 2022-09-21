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تجديد حبس متهم ضبط بحيازته 25 كيلو من مخدر الحشيش فى الشروق

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 04:47 م
تجديد حبس متهم ضبط بحيازته 25 كيلو من مخدر الحشيش فى الشروق حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس  متهم ضبط بحيازته كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة.
 
وكانت تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، والمعنية بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، من ضبط (سائق- ميكانيكى) أثناء استقلالهما سيارة ملك أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى).
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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