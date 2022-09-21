اليوم السابع
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بيطرى الغربية: تحصين 227 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:22 ص
بيطرى الغربية: تحصين 227 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تحصين الماشية - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، بأن أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2022 لتحصين مواشى المحافظة ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، تعمل منذ 14/7/2022 وتمتد لحين تحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات باختلاف أنواعها من "الأبقار- الجاموس- الأغنام – الماعز  " والبالغ عددها 266 ألف 554 حيوان.

وأوضح " أنور " أن المديرية قامت بصرف كافة اللقاحات ضد مرضى الحمى القلاعيه ،الثلاثى والعترات المتحورة والمكتشفه مؤخرا، وكذا حمى الوادى المتصدع  والمستلزمات اللازمة للتحصين، وقد بلغ إجمالى ماتم تحصينه حتي الآن 227  الف من الحيوانات .

وأضاف أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين 22 جنيهاً للحيوان الواحد من الأبقار أوالجاموس، 10.5 جنيهات للحيوان الواحد من الأغنام أوالماعز، وحال وجود أي شكوي علي المواطن التواصل مع الإدارة البيطرية التابع لها محل إقامته أو التواصل مع مديرية الطب البيطري علي تليفون 3332574.

وأشار إلى أنه تم عقد 132 ندوه إرشادية بجميع مراكز المحافظة ، لتوعية المواطنين بضرورة تحصين حيواناتهم والوقاية من الأمراض الوبائيه، وكذلك التأمين على الحيوانات من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ، وناشدت المديرية جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذه الأمراض.

 

 


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