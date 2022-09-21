بوتين: لن نستسلم للابتزاز ونمتلك القاعدة اللازمة لإنتاج السلع المحظور توريدها

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سيادة البلاد ضمان لحرية كل مواطن، موضحا أنه لا يمكن لأحد أن يكون حرا إذا لم يكن الوطن حرا، ولن نستسلم للابتزاز والترهيب، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الروسي، إنه على مدى 1160 عاما، تعلمنا بشدة أنه من الخطر الوجودي لروسيا أن تضعف سيادتها حتى لفترة من الوقت، وأن تتخلى عن المصالح الوطنية، وخلال هذه الفترات، كان وجود روسيا ذاته مهددا، ولن نتوقع المزيد من مثل هذه الأخطاء، ولن نستسلم للابتزاز والترهيب.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن روسيا بنيت على مدى قرون كمنزل مشترك وأصلي للناس من جنسيات وديانات عديدة، موضحا أن روسيا تمتلك قاعدة فكرية يمكن من خلالها إنتاج سلع خاضعة للعقوبات الغربية.

وتابع فلاديمير بوتين: جميع شركاتنا الكبيرة معتادة على الشراء، ولكن الآن عندما تم حظر البيع لنا، علينا أن نبتكر بأنفسنا، والشيء الرئيسي هو أنه لدينا قاعدة يمكنك من خلالها أن تبتكر، وقبل كل شيء لدينا قاعدة فكرية، موضحا أن فكرة تأسيس كليات الهندسة جاءت على وجه التحديد لتجميع القدرات الفكرية واحتياجات الشركات الرائدة من أجل تحقيق النجاح الذي تحتاجه الدولة.

بعد إطلاق موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا طالت قطاعات اقتصادية مختلفة وشركات وأفراد، فيما أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.