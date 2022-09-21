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بوتين: الروس سوف يقاتلون من أجل وطنهم ويدافعون عن سيادتهم وثقافتهم وتقاليدهم

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:42 م
بوتين: الروس سوف يقاتلون من أجل وطنهم ويدافعون عن سيادتهم وثقافتهم وتقاليدهم بوتين
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصالة الحضارة الروسية، لافتا الى أنه لا يوجد تبجح في الاعتراف بهذه الحقيقة، وسوف يقاتل الروس من أجل وطنهم ويدافعون عن سيادتهم وثقافتهم وتقاليدهم، وفقا لروسيا اليوم.

وأشاد الرئيس الروسي بعمل فلاديمير لينين وجوزيف ستالين ونيكولاي الثاني، مؤكدا إنه لم يمض وقت طويل لتقييم، لكنهم جعلوا روسيا قوة عظمى، متابعا: حضارتنا أصلية، لها طريقتها الخاصة وليس هناك قطرة من التبجح والشعور بالتفوق في هذا، فهذه الحضارة لنا ، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، وبالنسبة لوطننا، وسنقاتل من أجل حريتنا واستقلالنا وسيادتنا، وثقافتنا وتقاليدنا، وسندافع عنها باسم أجدادنا وأحفادنا، من أجل روسيا وتاريخها العظيم ومستقبلها العظيم.

وتابع الرئيس الروسي: كما تعلمون، لقد كتبت في هذا النص أسماء مثل نيكولاي الثاني ولينين وستالين، ومن الواضح ليس كثيرا من وجهة نظر تاريخية أن الوقت قد مر لإعطاء تقييمات موضوعية كاملة خالية من الوضع السياسي الحالي، لكن هؤلاء الناس جعلوا من روسيا قوة عظمى، وجميعا رجال دولة وعمال ومحاربون ورواد وعلماء وزاهدون وقديسون، والأهم من ذلك جميع شعبنا جعلوا روسيا قوة عالمية عظمى وحددوا مصيرها.


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