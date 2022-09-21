اليوم السابع
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بريطانيا: يجب أخذ تهديدات بوتين على محمل الجد

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:11 ص
بريطانيا: يجب أخذ تهديدات بوتين على محمل الجد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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قالت وزيرة الخارجية البريطانية جيليان كيجان لشبكة "سكاي نيوز"، إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، يمثل تصعيداً مقلقاً ويجب أخذ التهديدات التي وجهها فيه على محمل الجد، حسبما أفاد موقع الشرق.

وكان قد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا، على أن تبدأ اعتبارا من اليوم.

وأضاف بوتين في خطاب موجه للشعب الروسي "نواجه اليوم القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، وبالتالي يجب أخذ القرار لحماية أرضنا ووطننا وسادتنا".

وتابع "إن المواطنين الروس المجندين سيحصلون على وضع خاص وامتيازات عسكرية".

وأضاف الرئيس الروسي "أصبح جليا أن الحل السلمي لم يعجب الغرب، حيث حصلت كييف على دعمه لتقويض مقترحاتنا السلمية".

 


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