بدء أعمال توسعة وتطوير طريق طراد النيل بأوسيم

أعلنت محافظة الجيزة ، بدء أعمال التوسعة والتطوير بطريق طراد النيل بالقيراطيين التابعة لمركز أوسيم، تنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن متابعة أعمال التوسعة والتطوير بالطرق الرئيسية داخل نطاق المراكز والأحياء.

وشهدت أعمال التوسعة والتطوير، حملات لرفع الأرصفة المتهالكة وتعديات المحالات التجارية والمقاهي ورفع إشغالات الطريق، وذلك تحت إشراف الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وكان إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، قد تفقد صباح الأمس، طريق طراد النيل بنطاق مركز أوسيم؛ تمهيدا لبدء أعمال تطوير ورصف الطريق بداية من منطقة المعصرة حتى مدخل مركز منشأة القناطر بطول 2.5 كم، لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع.

ووجه نائب المحافظ، بتذليل كافه العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير، مشددا الإلتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة بالتنسيق َمع شركات المرافق، وذلك لبدء أعمال تطوير ورصف الطريق لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة والقضاء علي الزحام المرورى، وخاصة أوقات الذروة وتسهيل حركة المرور على الطريق.