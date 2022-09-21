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بايدن: بوتين هدد أوروبا بالسلاح النووى وروسيا انتهكت ميثاق الأمم المتحدة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 06:33 م
بايدن: بوتين هدد أوروبا بالسلاح النووى وروسيا انتهكت ميثاق الأمم المتحدة الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب أحمد عرفة

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ألقى الرئيس الأمريكى جو بايدن، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، قائلا: نواجه فى العالم تبعات حرب بوتين في أوكرانيا، موضحًا أن روسيا تعلن التعبئة لزيادة هجومها على أوكرانيا وهذا أمر فاضح، متابعا: حذرنا من غزو روسيا لأوكرانيا قبل أن يبدأ.

 

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن روسيا ارتكبت مجازر وانتهاكات في أوكرانيا، لافتا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هدد أوروبا بالسلاح النووى، متابعا: روسيا انتهكت ميثاق الأمم المتحدة، ونعمل مع الشركاء والحلفاء لمنع روسيا من الاعتداء على دول الناتو.

 

وأشار جو بايدن، إلى أن الجيش الأوكرانى واجه روسيا بشجاعة، موضحا أنها تحاول أن تلقي اللوم في أزمة الغذاء على العقوبات ضدها وهذا غير صحيح.


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