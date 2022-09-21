انطلاق قوافل تعليمية للمتابعة فى مدارس القليوبية استعدادا للعام الدراسى

القليوبية - إبراهيم سالم

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، صباح اليوم، قافلة المتابعة بتوجيهات سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، والتي توجهت إلى إدارة الخانكة التعليمية والمدارس التابعة لها، وذلك بقيادة أيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالقليوبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، خلال لقاء فريق المتابعة صباح اليوم، علي بث روح الفريق والتعاون لمساعدة المدارس في الفترة القادمة للاستعداد للعام الدراس الجديد، موضحة أن القافلة تهدف إلى دعم الإدارات التعليمية في رفع كفاءة أداء العملية التعليمية داخل دواوين الإدارات والمدارس التابعة لها، وتحقيق مبدأ المحاسبية للمقصرين في أداء عملهم، والتأكيد على ضبط الأداء داخل المدارس، ورصد المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين، والوقوف على السلبيات للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

وتابعت، أن القوافل مجموعة من المدارس التابعة لإدارة الخانكة وهي مدارس "عائشة بنت أبي بكر الابتدائية، عمرو بن العاص، عمار بن ياسر، 23 يوليو، مجمع القلج القديمة ب، عمر بن عبد العزيز بنون، وبنات، الشهيد محمد صبري عرفة، الجهاد ب.م، المنطقة الوسطي رقم 1 و 2، الجبل الأصفر ع.م، ش إبراهيم عزازي ب.م، فصول العزب، مزرعة الجبل الأصفر ب.م، ع.م، منشية الجبل الأصفر ب.م، مزرعة الجبل الأصفر م، الشهيد مفرح إبراهيم ب.م، جمال فودة ب.م، جمال فودة ع.بنات، قنديل ع.بنون".

وتابع فريق المتابعة مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوافر عوامل الأمن والسلامة في المدارس والتأكد عليها للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات لاستقبال عام دراسي جديد.



قوافل تعليم القليوبية قبل التوجه للمدارس