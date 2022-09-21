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اليوم.. الذكرى الأولى لوفاة المشير حسين طنطاوى

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:00 ص
اليوم.. الذكرى الأولى لوفاة المشير حسين طنطاوى المشير حسين طنطاوى
كتب أمين صالح

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تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية والذى توفى في 21 سبتمبر 2021.
 

المشير محمد حسين طنطاوى تخرج في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان.

تدرج في المناصب حتى أصبح وزيرا للدفاع والقائد العام لـلقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993.

 

 

 


المشير طنطاوى

الجيش

المشير حسين طنطاوى

القوات المسلحة



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