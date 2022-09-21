اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 01:36 م
أكرم القصاص
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العمليات المشتركة العراقية: نتعاون مع "قسد" لتأمين الحدود مع سوريا

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:00 م
العمليات المشتركة العراقية: نتعاون مع "قسد" لتأمين الحدود مع سوريا الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، تعاونها مع قوات سوريا الدمقراطية (قسد) لملاحقة الإرهابيين ومنع تسللهم عبر الحدود، مشيرة الى أن القيادة الأمنية لديها تصور كامل عن مخيم الهول.
 
 
وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " إن العمل مستمر في ضبط وتأمين الحدود العراقية السورية"، مضيفا "أن هناك تعزيزاً للخطوط الدفاعية في الحدود مع سوريا، حيث تم وضع خطين دفاعيين: الأول يتمثل بقيادة حرس الحدود، والثاني يتمثل في الجيش العراقي، بالإضافة الى الحواجز الكونكريتية وأبراج المراقبة".

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